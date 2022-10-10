Небольшие устройства предложат до 16 ГБ оперативной памяти

Компания Seeed Studio в понедельник представила серию мини-ПК reComputer, работающих на основе Nvidia Jetson Orin Nano и модульной системы Orin NX (SoM). В состав серии reComputer вошли модели J3010 и J3011.

реклама

В обоих случаях применяется системная плата J401, дающая несколько вариантов ввода-вывода от Jetson Orin Nano. Среди них 40-контактный разъём расширения, шина CAN, разъём для подключения вентилятора, Gigabit Ethernet, видеовыход HDMI, M-key M.2 (NVMe), M.2 E-key, два входа камеры MIPI CSI, часы реального времени (RTC), USB 3.2 Type A и порт USB 2.0 Type-C.

reComputer получил корпус из алюминия и радиатор, чтобы держать температуру в рамках нормы. J3010 работает на процессоре Jetson Orin Nano с 4 ГБ памяти и стоит $199. Версия с объёмом памяти 8 ГБ оценена на $100. Начала продаж ждать ещё долго, так как они запланированы на 3-й квартал будущего года.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

ReComputers на Jetson Orin NX появятся примерно тогда же, но есть вероятность их релиза до конца нынешнего года. Jetson Orin NX будет выдавать производительность около 70 TOPS в версии 8 ГБ, а 16 ГБ дотянет до 100 TOPS. У Jetson Orin Nano 8 ГБ производительность составит 40 TOPS, пишет Gizmochina.