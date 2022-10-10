Игровой смартфон в средней ценовой категории

В понедельник стало официально известно, что смартфон Honor X40 GT получит систему на чипе Snapdragon 888. Это означает достаточно высокий уровень игровой производительности и комфортную каждодневную работу.

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Snapdragon 888 был флагманским процессором производства Qualcomm 2021 года. Он производится на техпроцессе 5 нм компанией Samsung и содержит в своём составе графический чип Adreno 660. Последний выдаёт скорость обработки графики на 35% выше по сравнению с процессором поколением ранее.

Ещё аппарат является обладателем уникального графического ускорителя GPU Turbo X. Его задачей является повышение эффективности работы CPU, GPU и оперативной памяти.

Появившиеся в сети рекламные изображения показывают большой круглый выступ на обратной стороне корпуса, в состав которого вошли три камеры. Скорее всего аппарат обладает экраном типа OLED, поскольку более дешёвая модель X40 работает с панелью AMOLED с частотой 120 Гц. По центру экрана находится отверстие для камеры.

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Honor X40 GT уже доступен для предварительных заказов в китайских интернет-магазинах. Его продажи стартуют в этот четверг. Это будет аппарат для геймеров в средней ценовой категории, пишет GSMArena.