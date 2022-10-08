Его релиз ожидается в ближайшее время

Компания Qualcomm готовится к запланированному на ноябрь саммиту Snapdragon. 15 ноября мероприятие стартует на Гавайях и там ожидается анонс флагманской системы на чипе следующего поколения Snapdragon 8 Gen 2. Могут быть показаны и процессоры попроще, которые войдут в состав не самых дорогих смартфонов следующего года. Одним из них должен стать Snapdragon 7 Gen 2.

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Qualcomm пока не делала официальных заявлений по поводу этого процессора. Однако, утечка данных позволила узнать кое-что о нём. Инсайдер Роланд Квандт сообщил о модели Snapdragon SM7475. Это может быть SoC Snapdragon 7 Gen 2 или же Snapdragon 7+ Gen 1.

SM7475 основан на трёх кластерах с одним ядром Prime, тремя ядрами Gold и четырьмя Silver. Prime получит максимальную тактовую частоту 2,4 ГГц, Gold 2,36 ГГц, Silver 1,8 ГГц. Эта структура напоминает нынешний чип Snapdragon 7 Gen 1.

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SM7475 может использовать новые поколения ядер. Скорее всего Prime и Gold будут основаны на архитектуре Cortex-A715, а Silver на Cortex-A510. Чип может стать быстрее на 5%–10% по сравнению с Snapdragon 7 Gen 1, при этом повысив энергоэффективность, сообщает Mysmartprice.