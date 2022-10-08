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Microsoft выпустила руководство по оптимизации игровой производительности Windows 11
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С момента релиза операционной системы Windows 11 около года назад некоторые геймеры обнаружили, что на ней производительность в играх ниже по сравнению с Windows 10. Теперь Microsoft решила опубликовать руководство по возвращению потерянной производительности.

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Первый год существования Windows 11 оказался не самым гладким. Пострадали обладатели процессоров AMD, потерявших до 15% производительности, но это длилось только пару недель сразу после появления системы. Ряд обладателей видеокарт Nvidia заметили значительное падение частоты кадров после установки сентябрьского обновления 22H2. В целом некоторые пользователи уверены, что Windows 11 ощущается более медленной по сравнению с Windows 10. 

Многие геймеры говорят, что скорость Windows 11 низкая даже после попыток исправить ситуацию, вроде отключения VBS. Некоторые в результате этого вернулись на Windows 10.

Теперь Microsoft выпустила руководство с советами по увеличению производительности простым ограничением двух функций Windows 11. Для начала Microsoft советует отключить HVCI (целостность памяти). «Целостность памяти помогает предотвратить внедрение злоумышленниками своего вредоносного кода и позволяет гарантировать, что все загруженные в систему драйверы подписаны и заслуживают доверия». Некоторые уверены, что целостность памяти может защитить от атак программ-вымогателей, так что этот совет придётся использоваться на свой страх и риск. Microsoft говорит, что эта опция по умолчанию включена на всех новых компьютерах на Windows 11.

Второй совет состоит в отключении платформы виртуальных машин. Задача Virtual Machine Platform заключается в «предоставлении основных рабочих мест виртуальных машин для Windows». Эта функция по умолчанию выключена, если не была выполнена чистая установка Windows 11.

Microsoft считает, что геймеры могут «отключать эти функции во время игр и включать после». Компания не уточняет, какой прирост производительности дадут эти советы, и не даёт простого способа, позволяющего не запускать ненужные функции в фоновом режиме во время игр. Вряд ли можно рассчитывать на прирост более 10%, пишет Techspot.

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#microsoft #windows 11
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Microsoft дала советы по повышению производительности в играх на Windows 11
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