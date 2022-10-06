В четверг на мероприятии «Сделано Google» должны быть анонсированы смартфоны серии Google Pixel 7. Новыми аппаратами станут Pixel 7 и Pixel 7 Pro.
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Обе модели уже появлялись в бенчмарке Geekbench, позволяя получить представление об их производительности. Новая утечка показывает результаты тестирования в бенчмарке AnTuTu.
Pixel 7 Pro на новом процессоре Tensor G2 набрал 801116 баллов. Это довольно невзрачный результат, который сильно не дотягивает до флагманов Snapdragon 8+ Gen 1 и Dimensity 9000. Скорее это значение на уровне Snapdragon 888/888+.
По сравнению с Pixel 6 Pro новый аппарат набрал примерно на 85000 баллов больше. Это можно считать приличным приростом между поколениями. Основные улучшения нового процессора заключаются в улучшении ISP (обработке изображения) и производительности машинного обучения и искусственного интеллекта. Ожидается также значительный рост скорости графического процессора, но об этом можно будет судить после начала продаж, пишет Gizmochina.