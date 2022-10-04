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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7 Pro с GPS
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Кроме смартфонов Xiaomi во вторник в Мюнхене был анонсирован фитнес-трекер Smart Band 7 Pro. Он получил дисплей AMOLED размером 1,64 дюйма с разрешением 280 х 456. Экран вырос на 84,4% по сравнению с трекером прошлого поколения. Особенно выросла ширина, что делает трекер похожим на смарт-часы. Пиковая яркость обещана в 500 нит.

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Xiaomi поменяла программный интерфейс, чтобы умещать на экране больше информации. Новый процессор должен отвечать повышенным нагрузкам. Ёмкость батареи 235 мАч, чего должно быть достаточно для 12 дней средней нагрузки. Продолжительность зарядки составит примерно час.

Кроме частоты сердечных сокращений, датчик PPG в нижней части корпуса считает насыщение крови кислородом. Вместе с сенсорами ускорения и движения браслет меряет сон. Имеется датчик GPS, чтобы отправиться на пробежку без смартфона. Нет 4G и нет NFC для мобильных платежей.

Трекер получил водонепроницаемость до 5 АТМ. Это позволяет принимать душ и плавать с трекером, но стоит воздерживаться от высокоскоростных водных видов спорта. В таких случаях защита может не спасти.

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Рекомендованная цена трекера равна 99,90 евро. Устройство можно подключать к аппаратам на Android 6.0 и новее или iOS 9.0 и новее, пишет Nextpit.

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#xiaomi #фитнес-браслеты
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