Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсирован смартфон Xiaomi 12T Pro с камерой 200 Мп без бренда Leica
Сделка с Leica может относиться только к продаваемым в Китае смартфонам
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

После релиза в Китае своих первых смартфонов под брендом Leica, в том числе сверхтонкого гибкого устройства, Xiaomi выходит на международный рынок. Флагманская серия Xiaomi 12T состоит из моделей 12T Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и 12T. Pro стал вторым в мире смартфоном с камерой 200 Мп. 12T использует процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и основную камеру 108 Мп.

реклама

Как и Motorola Edge 30 Ultra (X30 Pro в Китае), Xiaomi 12T Pro получил сенсор Samsung ISOCELL HP1 для съёмки фотографий с разрешением 200 Мп. Сенсор предлагает 2-кратный зум, объединение пикселей 4 в 1 для получения пикселей размером 1,28 мкм и усиления чувствительности, а также объединение 16 в 1 для имитации пикселей размером 2,56 мкм для съёмки в темноте. В режиме «Ultra HD» на 200 Мп можно позволить инструменту «Xiaomi ProCut» с ИИ анализировать снимки и предлагать идеальные композиции.

Основная камера имеет оптическую стабилизацию и способна выполнять фокусировку с отслеживанием движения, глаз, запись видео 8K и HDR10+. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп (f/2.2, поле обзора 120 градусов), макро 2 Мп с апертурой f/2.2 и передняя камера 20 Мп с апертурой f/2.24. На 12T камеры те же, кроме основной 108 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HM6.

Бренд Leica в данном случае отсутствует. Быть может, соглашение с Xiaomi относится только к продаваемым в Китае аппаратам.

У обоих моделей экран AMOLED 6,67 дюйма с разрешением 2712 x 1220 (446 ppi) при соотношении сторон 20:9. Есть адаптивная частота обновления 120 Гц с частотой дискретизации касания до 480 Гц. Экран 12T Pro дополнительно получил Dolby Vision, адаптивный HDR, адаптивный режим чтения и сертификацию SGS Low Visual Fatigue Certification.

В обоих случаях установлен аккумулятор 5000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт. От нуля до 100% она справляется за 19 минут. Зарядное устройство и кабель входят в комплект поставки. Имеются стереодинамики с Dolby Atmos, но только у 12T Pro есть настройка Harman Kardon. Среди других характеристик NFC, Bluetooth (5.2 на 12T Pro, 5.3 на 12T) и инфракрасный пульт дистанционного управления. Установлена система Android 12? обещано три года обновлений Android и четыре года обновлений безопасности.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Аппараты доступны в синем, чёрном и серебристом цветах. 12T Pro стоит от 749 евро за 8/128 ГБ, а 12T от 599 евро за такую же конфигурацию. В некоторых регионах будет до 12/256 ГБ, сообщает Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен смартфон Redmi A1+ с аккумулятором 5000 мАч всего за $85
Redmi выпускает свой первый планшет с экраном 2K 90 Гц по низкой цене
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
75
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
9
Почему нефть может стать еще дороже
2
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
12
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
1
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
21
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
4
Процессоры AMD Ryzen 7000-й серии провалились в продаже – дорогие материнские платы и DDR5
17
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
10
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
6
Cougar представила корпус с открытой рамой для материнских плат формата E-ATX
+
Стоимость и характеристики Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black и GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
1
RTX 4090 в Geekbench показывает 60-процентный прирост по сравнению с RTX 3090 Ti
2
Опубликована статистика Steam за сентябрь 2022 года – RTX 3000 укрепляют позиции
14
Как купить видеокарту, если денег нет, а играть хочется – 5 GPU от 5800р на любой кошелёк
6
Неизвестный хакер взломал PlayStation 5 – приставка продержалась 2 года, а эксплойт уже на Github
1
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
212
Астрофизики обнаружили новые доказательства существования воды в ледяных озерах Марса
+
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
18

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
55
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
31
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
12
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
55
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
22
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
32
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
6

Сейчас обсуждают

Каа
19:09
Херня. Не взлетит. Слишком сложное и дорогое устройство. ДДР5 скорее будут распаивать на плате без возможности апгрейда на 90% ноутах
Обзор нового формата оперативной памяти Dell CAMM DDR5
Mixail80
19:01
:) вот почему то прочитал "..... Overwatch 2 и ещё ряд проблем" :)
В AMD Software: Adrenalin 22.10.1 добавлена поддержка Overwatch 2 и решён ряд проблем
Zorro
19:00
Подводную лодку подогнать по ближе к Одессе и ебнуть с подводной лодки Белгород там 6шт ядерных боеголовок и нет Украины. хорошо будет да. https://www.youtube.com/watch?v=lVs6MX9OmTM
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
Вежливый__МARS
18:57
кроме булавы помочь больше нечем получется. кончилась ужо "вторая армия мира" и бежит аж лапти слетают. но иногда у них есть время на кое что другое и умерли они в один день. романтика.
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
usr721
18:52
А вода уже стала бесшумной и полностью безопасной?
Тест и обзор кулера Jonsbo HX7280 или Черный Китаец vs AMD
Zorro
18:52
Про булаву имел виду да. помощь для всу будет окуенная :-))
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
Борис Sandman
18:51
Перельман из Питера
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Вежливый__МARS
18:50
вот бы такой видосик на херсонщину. в качестве помощи бегущим оркам.
Турецкий бизнес просит Газпром перенести платежи за газ до 2024 года
майнинг не выгоден
18:50
залистили монету на нормальной бирже и сразу укатали в дно. цена на нее держалась, т.к. продать её можно было только на помойке, где каждая пятая транзакция могла зависнуть в никуда.
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Борис Sandman
18:49
У меня облачно без просвета. Никаких тарелок. С супом только на столе
Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем