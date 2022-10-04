Сделка с Leica может относиться только к продаваемым в Китае смартфонам

После релиза в Китае своих первых смартфонов под брендом Leica, в том числе сверхтонкого гибкого устройства, Xiaomi выходит на международный рынок. Флагманская серия Xiaomi 12T состоит из моделей 12T Pro на Snapdragon 8+ Gen 1 и 12T. Pro стал вторым в мире смартфоном с камерой 200 Мп. 12T использует процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и основную камеру 108 Мп.

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Как и Motorola Edge 30 Ultra (X30 Pro в Китае), Xiaomi 12T Pro получил сенсор Samsung ISOCELL HP1 для съёмки фотографий с разрешением 200 Мп. Сенсор предлагает 2-кратный зум, объединение пикселей 4 в 1 для получения пикселей размером 1,28 мкм и усиления чувствительности, а также объединение 16 в 1 для имитации пикселей размером 2,56 мкм для съёмки в темноте. В режиме «Ultra HD» на 200 Мп можно позволить инструменту «Xiaomi ProCut» с ИИ анализировать снимки и предлагать идеальные композиции.

Основная камера имеет оптическую стабилизацию и способна выполнять фокусировку с отслеживанием движения, глаз, запись видео 8K и HDR10+. Есть сверхширокоугольная камера 8 Мп (f/2.2, поле обзора 120 градусов), макро 2 Мп с апертурой f/2.2 и передняя камера 20 Мп с апертурой f/2.24. На 12T камеры те же, кроме основной 108 Мп с сенсором Samsung ISOCELL HM6.

Бренд Leica в данном случае отсутствует. Быть может, соглашение с Xiaomi относится только к продаваемым в Китае аппаратам.

У обоих моделей экран AMOLED 6,67 дюйма с разрешением 2712 x 1220 (446 ppi) при соотношении сторон 20:9. Есть адаптивная частота обновления 120 Гц с частотой дискретизации касания до 480 Гц. Экран 12T Pro дополнительно получил Dolby Vision, адаптивный HDR, адаптивный режим чтения и сертификацию SGS Low Visual Fatigue Certification.

В обоих случаях установлен аккумулятор 5000 мАч с зарядкой мощностью 120 Вт. От нуля до 100% она справляется за 19 минут. Зарядное устройство и кабель входят в комплект поставки. Имеются стереодинамики с Dolby Atmos, но только у 12T Pro есть настройка Harman Kardon. Среди других характеристик NFC, Bluetooth (5.2 на 12T Pro, 5.3 на 12T) и инфракрасный пульт дистанционного управления. Установлена система Android 12? обещано три года обновлений Android и четыре года обновлений безопасности.

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Аппараты доступны в синем, чёрном и серебристом цветах. 12T Pro стоит от 749 евро за 8/128 ГБ, а 12T от 599 евро за такую же конфигурацию. В некоторых регионах будет до 12/256 ГБ, сообщает Engadget.