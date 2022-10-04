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В сентябре в Индии компания Xiaomi представила Redmi A1 в Индии. Это второй смартфон данного производителя на системе Android Go после Redmi Go 2019 года выпуска.

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Потом поступали сведения относительно подготовки к релизу версии «плюс» этого устройства. Теперь этот аппарат был представлен в Кении, хотя официальные представители Xiaomi Kenya в социальных сетях пишут про анонс 7 октября.

Отличием Redmi A1+ от младшей модели является наличие установленного сзади сканера отпечатков. Аппарат обладает экраном 6,52 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей и вырезом. Соотношение сторон экрана 20:9 и он поддерживает частоту дискретизации касания 120 Гц, максимальную яркость 400 нит и 70% цветового диапазона NTSC.

Работает устройство на процессоре MediaTek Helio A22 с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC 5.1. Установлена система Android 12 Go Edition и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт.

Есть задняя камера 8 Мп, сенсор глубины 0,3 Мп и передняя камера 5 Мп. Можно поставить две SIM-карты, есть 4G, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и порт microUSB. Также имеются отсек для карт памяти microSD и разъём для наушников.

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Размеры Redmi A1+ равны 164,9 x 76,5 x 9,1 мм, вес 192 г. Доступны чёрный, синий и зелёный цветовые варианты. Стоимость составляет $85 за единственную конфигурацию памяти 3/32 ГБ, пишет Gizmochina. Можно рассчитывать на появление устройств и в других странах.