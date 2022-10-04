Сначала займутся американским английским языком

Ведущие технологические компании работают над технологией распознавания речи у пользователей с ограниченными возможностями. Они сотрудничают с Университетом Иллинойса (UIUC) в рамках проекта «Доступность речи».

реклама

Целью проекта стало улучшение понимания речи у людей с БАС (болезнь Лу Герига), церебральным параличом, синдромом Дауна и болезнью Паркинсона, среди прочих, при которых есть проблемы с речью. Microsoft недавно улучшила приложение Teams с помощью искусственного интеллекта. Amazon выпустила устройства Echo Dot и Alexa Voice Remote Pro с улучшенной звуковой архитектурой. Быть может, в будущем проект поможет распространить подобные продукты среди людей с нарушениями речи.

Некоммерческие организации Davis Phinney Foundations for Parkinson’s и Team Gleason также участвуют в проекте. Основное внимание они уделяют тому, какие препятствия встречаются у людей с подобными нарушениями.

Профессор UIUC Марк Хасэгава-Джонсон говорит, что речевые интерфейсы должны быть доступны всем, считая и людей с ограниченными возможностями. Решение этой задачи требует инфраструктуры, которую смогут поддерживать крупные компании из мира технологий. Была создана междисциплинарная команда с опытом в сфере лингвистики, речи, ИИ, безопасности и конфиденциальности.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В рамках инициативы будут брать образцы речи у пользователей с различными нарушениями, создавая набор данных для моделей машинного обучения. Для начала речь идёт об американском английском языке, пишет Neowin.