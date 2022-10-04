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Технологические компании работают над распознаванием речи у пользователей с нарушениями речи
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Ведущие технологические компании работают над технологией распознавания речи у пользователей с ограниченными возможностями. Они сотрудничают с Университетом Иллинойса (UIUC) в рамках проекта «Доступность речи».

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Целью проекта стало улучшение понимания речи у людей с БАС (болезнь Лу Герига), церебральным параличом, синдромом Дауна и болезнью Паркинсона, среди прочих, при которых есть проблемы с речью. Microsoft недавно улучшила приложение Teams с помощью искусственного интеллекта. Amazon выпустила устройства Echo Dot и Alexa Voice Remote Pro с улучшенной звуковой архитектурой. Быть может, в будущем проект поможет распространить подобные продукты среди людей с нарушениями речи.

Некоммерческие организации Davis Phinney Foundations for Parkinson’s и Team Gleason также участвуют в проекте. Основное внимание они уделяют тому, какие препятствия встречаются у людей с подобными нарушениями.

Профессор UIUC Марк Хасэгава-Джонсон говорит, что речевые интерфейсы должны быть доступны всем, считая и людей с ограниченными возможностями. Решение этой задачи требует инфраструктуры, которую смогут поддерживать крупные компании из мира технологий. Была создана междисциплинарная команда с опытом в сфере лингвистики, речи, ИИ, безопасности и конфиденциальности.

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В рамках инициативы будут брать образцы речи у пользователей с различными нарушениями, создавая набор данных для моделей машинного обучения. Для начала речь идёт об американском английском языке, пишет Neowin.

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#технологии
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