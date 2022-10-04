Тогда их могут выпускать по 41,5 млн в год

Аналитическая фирма IDC полагает, что поставки гибких смартфонов увеличатся более чем в четыре раза до 41,5 млн в 2026 году против 8,1 млн в 2021 году. В период 2022-2026 годов IDC ожидает совокупного годового темпа роста продаж гибких устройств в 38,7%.

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Энтони Скарселла из IDC пишет, что недавний релиз Galaxy Z Flip 4 и Fold 4 опять привлёк внимание к этой категории устройств. Samsung продолжает оставаться локомотивом этого рынка. Новые модели Samsung приносят поэтапные улучшения по сравнению с предшественниками. Успех этих устройств должен стать доказательством того, что гибкие устройства будут развиваться и привлекать потребителей в будущем. Главным препятствием остаётся цена, хотя стоимость в $999 находится на уровне традиционных флагманских смартфонов.

Хотя в ближайшие годы гибкие устройства станут более популярными, IDC не ждёт их массового распространения. Даже в 2026 году на их долю будет приходиться только 2,8% от общего числа смартфонов.

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Остаётся наблюдать за тем, какие производители продолжат предлагать новые модели и что будет с ценами, пишет Neowin.