Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Tesla поставила рекорд в 343830 электромобилей за третий квартал
Компания модернизирует производство с целью упрощения доставки
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ковидные ограничения остались в прошлом и компания Tesla в третьем квартале сумела увеличить производство и поставки электромобилей. За три месяца она выпустила 365923 электромобилей, что на 54% больше по сравнению с 237823 год назад.

реклама

Поставки за год выросли на 42% с 241300 экземпляров до 343830. Это новый рекорд за квартал для Tesla, но аналитики ждали большего. Представители фирмы Refinitiv прогнозировали поставки на уровне 359162 единиц.

На Model 3 и Model Y пришлось 345988 выпущенных и 325158 доставленных экземпляров. Было выпущено 19935 автомобилей Model S и Model X, 18672 доставлены клиентам.

Tesla недавно постаралась улучшить процесс доставки. Компания начала переходить на более равномерное сочетание еженедельных сборок с целью уменьшить транзитные узкие места в конце квартала.

Tesla столкнулась с резким падением поставок в прошлом квартале из-за карантинов в Китае и проблем с цепочкой поставок. За 2-й квартал Tesla поставила всего 254695 автомобилей. В августе Илон Маск говорил, что на сегодняшний день компания произвела более 3 млн автомобилей, треть из них поступает с завода в Шанхае.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Tesla должна огласить финансовые результаты третьего квартала 19 октября, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Электрокары Tesla перестали быть выгодны – зарядка Supercharger в США стоит дороже заправки бензина
Tesla резко нарастит производство электрокаров Model Y и Model 3 в последнем квартале 2022 года
Tesla представила прототипы двуногих роботов Optimus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
58
GeForce GTX 1060 возвращается – на фоне высоких цен на RTX 40, геймеры скупают старые видеокарты
5
Почему нефть может стать еще дороже
2
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
12
Учёные: Энтеровирусная инфекция может быть причиной развития сахарного диабета 1 типа
+
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
19
Инженер создал роботизированную руку управляемую растением
3
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
23
Цены на видеокарты AMD и NVIDIA в РФ тают на глазах, а актуальные модели текущего поколения дешевеют
9
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
9
Стоимость и характеристики Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL Black и GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite
1
RTX 4090 в Geekbench показывает 60-процентный прирост по сравнению с RTX 3090 Ti
2
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6
Cougar представила корпус с открытой рамой для материнских плат формата E-ATX
+
Опубликована статистика Steam за сентябрь 2022 года – RTX 3000 укрепляют позиции
11
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
5
Как купить видеокарту, если денег нет, а играть хочется – 5 GPU от 5800р на любой кошелёк
6
Неизвестный хакер взломал PlayStation 5 – приставка продержалась 2 года, а эксплойт уже на Github
1

Популярные статьи

Монета, которая может спасти майнинг - Kaspa
49
Гайд по улучшению графики в играх на RTX
25
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
7
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
40
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
59
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игр 2022 года
6
Обзор комплекта Adata XPG Caster RGB DDR5-6400. Разгон и настройка DDR5
20
Ученые рассказали, какой астероид может аннигилировать Землю
20
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
29
Полноценная лицензия Windows 10 стоит всего 581р на большой распродаже осени 2022г

Сейчас обсуждают

Александр Мещеряков
11:17
"В ближайшие годы, когда в США создадут эффективные средства" Если эти годы вообще наступят для США, ядерную зиму ещё никто не отменял. Зря за океаном оптимистично смотрят на своей ближайшие будущее
В руки инженеров США попали самые современные военные разработки РФ – «Калибр», Х-101, Ка-52 и др.
_Вежливый_MARS_
11:16
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
48k
11:09
Дай, сан оф э битч!
Магазины РФ скинули цены на игровые видеокарты NVIDIA – 5 геймерских моделей со скидками до 16%
rikki_tikki
11:09
Комиссия ООН по правам человека признала что россияне массово совершют военные преступления в Украине. Пытают, казнят, перерезают горло жертвам как какой нибудь игил, насилуют детей от 4 лет заставляя...
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
ахахаxа
11:08
у маска нет денег-это деньги правительства пиндосов
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Мать шешенбека
11:07
а я и думаю, потому что у меня есть ребенок которому жить в этом будущем, а что оставим мы?
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
Ddosovich
11:04
он шестерка госдепа, ему сказали он сделал, через него такие мысли проталкивают порой
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
kosach1989
11:02
Он прекрасно понимает как реагирует рынок на его слова. Маск - это не блогер
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
ахахаxа
11:01
300 тыщ-это через месяц только.Они щас готовятся на полигонах
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Ddosovich
11:01
а куда вежливый делся? неужто убили? наверное еще и свои мочканули)
Илон Маск устроил опрос - как "помирить" Россию и Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем