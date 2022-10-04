Компания модернизирует производство с целью упрощения доставки

Ковидные ограничения остались в прошлом и компания Tesla в третьем квартале сумела увеличить производство и поставки электромобилей. За три месяца она выпустила 365923 электромобилей, что на 54% больше по сравнению с 237823 год назад.

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Поставки за год выросли на 42% с 241300 экземпляров до 343830. Это новый рекорд за квартал для Tesla, но аналитики ждали большего. Представители фирмы Refinitiv прогнозировали поставки на уровне 359162 единиц.

На Model 3 и Model Y пришлось 345988 выпущенных и 325158 доставленных экземпляров. Было выпущено 19935 автомобилей Model S и Model X, 18672 доставлены клиентам.

Tesla недавно постаралась улучшить процесс доставки. Компания начала переходить на более равномерное сочетание еженедельных сборок с целью уменьшить транзитные узкие места в конце квартала.

Tesla столкнулась с резким падением поставок в прошлом квартале из-за карантинов в Китае и проблем с цепочкой поставок. За 2-й квартал Tesla поставила всего 254695 автомобилей. В августе Илон Маск говорил, что на сегодняшний день компания произвела более 3 млн автомобилей, треть из них поступает с завода в Шанхае.

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Tesla должна огласить финансовые результаты третьего квартала 19 октября, пишет Techspot.