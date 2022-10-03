Аккумулятор обеспечивает до 10 дней работы без подзарядки

Компания OnePlus на индийском рынке представила очередной продукт. На этот раз речь идёт не о смартфоне, а о смарт-часах Nord Watch, первых в серии Nord.

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Nord Watch обладают экраном AMOLED размером 1,78 дюйма. У него стандартная частота обновления 60 Гц и разрешение HD, а также максимальная яркость 500 нит. Устройство подключается к приложению N Health и имеет дистанционный доступ к таким функциям, как уведомления о сообщениях, управление аудио, отслеживание и мониторинг состояния здоровья.

Китайский производитель сделал акцент на дизайне, который здесь изящный и прочный. Имеется защита IP68, а также проницаемый для пота (дышащий) материал. У часов более 100 доступных через приложение N Health циферблатов. Аккумулятор ёмкостью 230 мАч даёт до 10 дней работы, а резервный до 30 дней. Поддерживается стандарт связи Bluetooth 5.2.

Nord Watch получили ряд функций мониторинга медицинских параметров, таких как частота сердечных сокращений, уровень стресса и насыщение крови кислородом (SpO2). Доступно даже отслеживание менструального цикла у женщин. Устройство можно купить в чёрном и синем цветах за 4999 рупий с 3 октября. Продажи на Amazon начнутся 4 октября, пишет Gizmochina.

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