Бюджетное устройство с крупным аккумулятором

В выходные стали доступными изображения выходящего в недалёком будущем недорогого смартфона Samsung Galaxy A14. На них можно разглядеть некоторые отличия по сравнению с ранее появившимися моделями Galaxy A13. У последних установлен экран Infinity-V с выемкой по центру экрана под камеру. У Galaxy A14 применяется экран Infinity-U с вырезом соответствующей формы.

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Смартфоны бюджетной серии A призваны быть недорогими, предлагая при этом приличные камеры и большой аккумулятор. Galaxy A13 представили в декабре прошлого года, предложив поддержку стандарта связи 5G. В марте Samsung выпустила аналогичную модель с 4G. В июне появилась версия на процессоре MediaTek Helio G80 12 нм. Первоначальный вариант A13 5G работает на MediaTek Dimensity 700 7 нм. У него три камеры (на модели 4G четыре). A14 также получит три задние камеры.

Предположительно, Galaxy A14 обладает экраном LCD 6,8 дюйма с разрешением 1080p (против 6,5 дюйма в Galaxy A13 5G). Сканер отпечатков будет сбоку, есть разъём для наушников. Размеры устройства 167,7 х 78,7 х 9,3 мм, что на 0,5 мм толще по сравнению с версиями Galaxy A13. Это может говорить о более крупной батарее, чем 5000 мАч.

Считается, что модели Galaxy A53, Galaxy A34 и Galaxy A14 сейчас находятся в процессе тестирования, пишет Phonearena.

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