В этом году компания Oppo представила в Китае смартфоны серии Reno 8. В её составе три модели: Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+. Они основаны на процессорах Dimensity 1300, Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 8100 Max соответственно. Теперь речь идёт о работе над серией смартфонов Reno 9 для китайских покупателей. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о процессоре для аппаратов Reno 9.
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По его словам, в предыдущем поколении смартфонов использовался чип SM7450, а теперь будет SM7325. Это значит, что в Reno 8 Pro применяется современный Snapdragon 7 Gen 1, а в новом аппарате с возможным названием Reno 9 Pro будет более старая система на чипе Snapdragon 778G.
Сейчас только в доступных исключительно на китайском рынке аппаратах Reno 8 Pro и Xiaomi CIVI 2 применяется современный чип Snapdragon 7 Gen 1. Похоже, Oppo выбирает не его.
Ранее инсайдер утверждал, что у аппаратов Reno 9 будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Поддерживается новый протокол зарядки от Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, UFSC (универсальная спецификация быстрой зарядки).
Также в моделях Reno 9 будет использоваться процессор Dimensity 8-й серии. Появление этих аппаратов запланировано на последний квартал, пишет Gizmochina.