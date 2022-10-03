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Анонсирован смартфон Vivo Y52 5G на процессоре Dimensity 700
Аппарат с тремя камерами с основной 48 Мп
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На Тайване был представлен смартфон Vivo Y52 5G (2022). Аппарат обладает экраном IPS LCD размером 6,58 дюйма с вырезом. У него разрешение 1080 х 2408 пикселей и 96% покрытия цветового диапазона NTSC. Соотношение размеров экрана к корпусу равно 90,6%. Сканер отпечатков пальцев находится внутри кнопки питания на правой стороне корпуса.

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Спереди располагается камера с разрешением  8 Мп. Сзади находится основная камера 48 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп, камера макро 2 Мп и светодиодная вспышка. Аппарат работает на Android 12 с оболочкой FunTouch OS 12.

Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, хранилище 128 ГБ, можно поставить карты памяти microSD. Ёмкость аккумулятора 5000 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

Среди прочих характеристик две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и разъём 3,5 мм. Размеры устройства 163,95 х 75,3 х 8,5 мм, вес около 193 г.

Vivo Y52 5G стоит примерно $250 и доступен в чёрном и синем цветах, сообщает Gizmochina.

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