Android-приложение пытается имитировать поведение Dynamic Island

Когда появляется очередное поколение айфонов, некоторые производители устройств на Android и приложений стремятся копировать новшества из них. На этот раз главной новинкой можно считать вырез Dynamic Island в iPhone 14 Pro. На Android уже доступны аналоги.

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Вместо обычного выреза из прошлых iPhone и многих других смартфонов с экранами OLED, Apple использует программный метод для затемнения области вокруг выреза камеры. Это позволяет отображать информацию, такую как уведомления. Во время презентации iPhone 14 Pro показали несколько приложений, включая Apple Pay и воспроизведение музыки, где затемнённый участок содержал связанные данные. Подключенные устройства вроде AirPods могут отображать информацию о своём состоянии в небольшом окне. Многие обладатели Android-устройств считают, что Dynamic Island у них помог бы скрыть часть выреза камеры на экранах OLED.

Разработчик приложений Jawomo создал программу «dynamicSpot» именно с такой функциональностью. Для его работы необходимо включить push-уведомления. Вот только есть баг, из-за которого одна информация показывается дважды — один раз в расширенной области камеры и другой в push-уведомлении. Зато можно настраивать положение, размер, уведомления и многое другое. Платная версия программы позволяет продолжительным нажатием расширять область.

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В следующем году Apple собирается предложить Dynamic Island на всех моделях iPhone 15, пишет Techspot.