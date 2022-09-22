Теперь Samsung надеется продать их хотя бы 8 млн

В августе Samsung анонсировала четвёртое поколение гибких смартфонов, аппараты Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Оба устройства получили по большей части благоприятные отзывы и показали стремление Samsung сохранить своё лидерство на этом рынке.

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Компания считает, что 2025 году гибкие смартфоны её производства будут покупать чаще, нежели классические флагманы. В статье в Korea IT News недавно говорилось, что Samsung планировала до конца года выпустить около 15 млн гибких смартфонов. Это было бы в два с лишним раза больше, нежели в прошлом году. Похоже, цель оказалась слишком оптимистичной.

Теперь сообщается, что Samsung уменьшила прогноз до 8 млн экземпляров. Это выше прошлогоднего показателя в 7,1 млн, но только на 13%, а не на 100%.

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Аппараты этой категории сохраняют слабые стороны вроде складок, непривычного соотношения сторон экранов и низкой долговечности. Вместе с высокой ценой это отпугивает большинство потенциальных покупателей, пишет Phonearena.