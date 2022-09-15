Качество отечественных он посчитал не соответствующим техническим требования

Несмотря на санкции со стороны западных стран, некоторые российские компании не горят желанием переходить на продукты отечественного производства. Например, Сбербанк не слишком высоко оценивает качество российских серверов. В банке считают, что они не отвечают необходимым техническим требованиям. Заказ на сумму $128 млн получили китайские производители.

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В тендере приняли участие российские производители серверов «КНС Групп» (бренд YADRO) и «Аквариус». Их конкурентами были китайские Lenovo, Inspur и Huawei. В Центре компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (существует и такая структура) считают, что российские претенденты были отклонены по необъективным причинам. Там пообещали следить за тем, чтобы контракт с иностранными компаниями был заключён по всем требованиям законодательства. В частности, Сбербанк должен уменьшить предложенную в рамках тендера цену на 30%. Кто конкретно выиграл тендер, не сообщается.

Попытки последних лет перевести частные и государственные компании на отечественное оборудование оказались безуспешными. Например, в прошлом году признаны проваленными пункты программы 2018 года «Цифровая экономика». В рамках этой программы государственные компании должны были начать пользоваться российским программным обеспечением, но в итоге её не выполнили даже на 50%, пишет РБК.

Между тем, поставки серверов во втором квартале этого года сократились в 4-5 раз и параллельный импорт не помогает решить эту проблему. Примерно 75% серверного рынка в России занимали американские компании Dell и HPE, китайские Lenovo и Huawei, японская Fujitsu. В марте Dell перестала поставлять свои серверы в Россию, в августе окончательно закрыла бизнес в стране и уволила всех сотрудников. HPE объявила о полном прекращении деятельности в России в июне. Huawei таких громких заявлений не делала, но прекратила поставки чуть ли не раньше всех после введения санкций. Lenovo тоже не торопится нарушать введённые запреты, чтобы не попасть под санкции США в компанию в Huawei.

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