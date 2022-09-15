Несмотря на санкции со стороны западных стран, некоторые российские компании не горят желанием переходить на продукты отечественного производства. Например, Сбербанк не слишком высоко оценивает качество российских серверов. В банке считают, что они не отвечают необходимым техническим требованиям. Заказ на сумму $128 млн получили китайские производители.
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В тендере приняли участие российские производители серверов «КНС Групп» (бренд YADRO) и «Аквариус». Их конкурентами были китайские Lenovo, Inspur и Huawei. В Центре компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (существует и такая структура) считают, что российские претенденты были отклонены по необъективным причинам. Там пообещали следить за тем, чтобы контракт с иностранными компаниями был заключён по всем требованиям законодательства. В частности, Сбербанк должен уменьшить предложенную в рамках тендера цену на 30%. Кто конкретно выиграл тендер, не сообщается.
Попытки последних лет перевести частные и государственные компании на отечественное оборудование оказались безуспешными. Например, в прошлом году признаны проваленными пункты программы 2018 года «Цифровая экономика». В рамках этой программы государственные компании должны были начать пользоваться российским программным обеспечением, но в итоге её не выполнили даже на 50%, пишет РБК.
Между тем, поставки серверов во втором квартале этого года сократились в 4-5 раз и параллельный импорт не помогает решить эту проблему. Примерно 75% серверного рынка в России занимали американские компании Dell и HPE, китайские Lenovo и Huawei, японская Fujitsu. В марте Dell перестала поставлять свои серверы в Россию, в августе окончательно закрыла бизнес в стране и уволила всех сотрудников. HPE объявила о полном прекращении деятельности в России в июне. Huawei таких громких заявлений не делала, но прекратила поставки чуть ли не раньше всех после введения санкций. Lenovo тоже не торопится нарушать введённые запреты, чтобы не попасть под санкции США в компанию в Huawei.