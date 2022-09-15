В основном оно содержит исправления ошибок камеры iPhone 14 Pro Max

В пятницу стартуют продажи аппаратов серии iPhone 14 (кроме iPhone 14 Plus, который поступит на прилавки 7 октября) и в этот же день для них выходит первое программное обновление. Оно содержит исправление нескольких ошибок, а ещё Apple выпустила обновление безопасности для системы iOS 15.

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Согласно неофициальному трекеру обновлений Apple, iPhone 14 выйдут не на последней на данный момент версии iOS 16. Пользователи смогут скачать пачт и решить проблему размытых снимков при масштабировании в ландшафтном режиме на iPhone 14 Pro Max.

На этой неделе обновление до iOS 16 появилось на iPhone 8 и более современных моделях. Вероятно, iPhone 14 начали поставлять в магазины до публичного релиза iOS 16. Подобные ситуации случались и в момент начала продаж игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series.

Для обновления iPhone нужно открыть Настройки > Основные > Обновление ПО > Скачать и установить. iOS 16 приносит новые параметры настройки экрана блокировки, редактирование и удаление сообщений после отправки и много других новшеств. iPadOS 16 для планшетов представят только в октябре.

Остающиеся на iOS 15 и iPadOS 15 на этой неделе тоже получили патч. В нём исправлено несколько ошибок и закрыты некоторые уязвимости. Одна из них позволяют вредоносным сайтам отслеживать пользователей, подделывать адресные строки и выполнять произвольный код. Другая может дать приложению возможность обойти настройки конфиденциальности, ещё одна делает фотографии доступными на экрана блокировки, пишет Techspot.

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