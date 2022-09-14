Будет это Thunderbolt 5 или нет, пока не говорится

В этом месяце были представлены новые стандарты Thunderbolt и USB. Они обладают кое-какими общими возможностями и удваивают пропускную способность по сравнению с предшественниками. Финальные спецификации объявят в ближайшие месяцы.

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Во вторник Intel в центре разработки в Хайфе показала последнюю версию стандарта Thunderbolt. Скорость подключения составила 80 Гбит/с, что находится на одном уровне с недавно представленным стандартом USB4 2.0. Соединение установили по двум линиям 40 Гбит/с по кабелю USB-C.

Версия Thunderbolt 3 в своё время была взята за основу для USB4 версии 1.0, у них одинаковая пропускная способность 40 Гбит/с. Thunderbolt 4 сохранил эту пропускную способность, но улучшил вывод изображения на два экрана 4K (DisplayPort 1.4) и улучшил безопасность.

В прошлом году компания Intel в Твиттере раскрыла цели по разработке последней версии Thunderbolt. Упоминание «технологии 80G PHY» на фотографиях намекало на пропускную способность 80 Гбит/с. Её Intel достигает с помощью модуляции PAM-3 (3-уровневая импульсно-амплитудная модуляция).

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Вчерашняя презентация мало что добавила к этим знаниям. Пока даже неизвестно, получил ли стандарт название Thunderbolt 5 или это будет подверсия Thunderbolt 4. Сроки его распространения названы не были, сообщает Techspot.