Это в два раза больше по сравнению с Thunderbolt 4 и даст зарядку мощностью 240 Вт

На этой неделе была анонсирована спецификация USB4 версии 2.0. Она принесёт повышение скорости передачи данных до 80 Гбит/с по кабелям и через разъёмы USB-C. Для сравнения, Thunderbolt 4 и USB4 1.0 дают только 40 Гбит/с в обоих направлениях.

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Пропускная способность 80 Гбит/с по медному кабелю является впечатляющим достижением, но пассивные кабели с подобной скоростью будут длиной не больше метра. При этом название нового стандарта выглядит не самым продуманным. Пользователи могут спутать его с представленным более 20 лет назад стандартом USB 2.0, где максимальная скорость лишь 480 Мбит/с.

Новая архитектура физического уровня (PHY) будет работать с существующими пассивными кабелями USB Type-C 40 Гбит/с и недавно описанными активными кабелями USB Type-C 80 Гбит/с. Новая спецификация обратно совместима с прошлыми версиями USB, включая USB4 1.0, USB 3.2 и USB 2.0, а также Thunderbolt 3.

Новый стандарт содержит обновлённые данные и протоколы отображения с целью повышения эффективности использования увеличенной полосы пропускания. С ним можно туннелировать данные USB 3.2 со скоростью более 20 Гбит/с. Есть поддержка последних спецификаций DisplayPort и PCIe, то есть DisplayPort 2.0 и PCIe 5.0 (хотя в начале года уже представили PCIe 6.0).

Группа разработчиков USB, куда входят Apple, HP, Intel, Microsoft, Renesas Electronics, STMicroelectronics и Texas Instruments, обещает опубликовать новый стандарт незадолго до намеченного на ноябрь мероприятия для разработчиков USB DevDays. Устройства с поддержкой новой спецификации можно рассчитывать увидеть уже в следующем году.

В результате может появиться больше док-станций и концентраторов, применяющих USB4 в качестве исходящего соединения через Thunderbolt. При вдвое большей пропускной способностью по сравнению с Thunderbolt 4 это сможет обеспечить одновременное подключение большего количества дисплеев и устройств. Стандарт даст мощность зарядки до 240 Вт, тогда как у Thunderbolt она 100 Вт, пишет Techspot.

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