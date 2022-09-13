До прекращения майнинга на Ethereum осталось полтора суток

Нынешняя неделя будет иметь огромное значение для рынка криптовалют и в первую очередь для майнинга. В четверг состоится переход второй криптовалюты мира Ethereum с алгоритма PoW на PoS, после чего видеокарты и АСИКи её сети не будут больше нужны. В понедельник Google представила для желающих таймер обратного отсчёта до этого события.

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Во вторник кое-какие изменения произошли и на популярном сервисе Whattomine. Он предназначен для демонстрации того, какая видеокарта сколько зарабатывает в данный момент, за сутки, за три дня и за неделю на разных криптовалютах. В этом сервисе динамически отслеживается сложность и мощность сети, на основе чего можно принимать решение о том, какую криптовалюту выгоднее всего майнить прямо сейчас. Выгода показана в процентах, а сравнение до сих пор велось с Ethereum. Например, если ETH приносила на видеокарте 3000 сатоши в сутки, это приравнивалось к 100%. Если какая-то криптовалюта приносила 3300 сатоши, у неё показатель 110%.

Применение Ethereum в качестве точки отсчёта в этом сервисе осталось в прошлом. Во вторник вечером эта криптовалюта перестала быть выделенной, а новым эталоном оказался Ethereum Classic (ETC). Поскольку его курс ниже по сравнению с ETH, более прибыльных криптовалют по сравнению с образцом стало значительно больше.

Похоже, что майнеры собираются добывать эфир до последнего. Если в июле-августе мощность сети была около 863-880 Th/s, то сейчас она составляет 886 Th/s. Будет интересно в четверг понаблюдать за тем, как вся эта мощность перераспределится на другие криптовалюты, подняв для их сетей мощность, сложность и обвалив тем самым доход майнеров.

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