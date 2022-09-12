Это событие произойдёт в четверг

На этой неделе вторая криптовалюта мира Ethereum перейдет на модель работы Proof-of-Stake, когда его Beacon Chain объединится с основной сетью. Событие известно как «Слияние» (The Merge) и оно весьма значительное для мира криптовалют в целом и майнеров в частности. Многие уверены, что майнинг отныне перестанет быть прибыльным. Если все видеокарты и АСИКи с майнинга эфира перевести на добычу других монет, их прибыльность при нынешних курсах снизится в разы, если не в десятки раз.

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Google даёт возможность буквально считать минуты до этого страшного момента. В её поисковой системе можно ввести запрос «ethereum merge» и получить таймер с обратным отсчётом до слияния, которое при нынешней мощности и сложности сети случится в четверг утром.

Переход на модель работы Proof-of-Stake многие считают ошибочным. Вместо проверки транзакций с помощью майнеров Ethereum задействует валидаторов. Им может стать любой обладатель нужного количества эфира. Некоторые полагают, что это уязвимая модель, способная дать всю власть над этой сетью небольшой группе держателей ETH. С другой стороны, сократится расход энергии на майнинг.

Цена Ethereum к 18 июня упала до $880, но в данный момент выросла более чем до $1700. Биткоин в последние дни тоже не спеша растёт и оптимисты надеются, что слияние приведёт к ещё большему росту этих и других криптовалют, пишет Neowin.

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