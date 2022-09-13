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Первый автономный электромобиль Xiaomi ожидается в 2024 году
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Компания Xiaomi не собирается довольствоваться продажами смартфонов, планшетов, часов, телевизоров, пылесосов, увлажнителей и очистителей воздуха, намереваясь ещё и выйти на рынок электромобилей. Она работает над 4-дверным электромобилем с возможностью автономного движения, который может быть представлен к 2024 году. Компания собирается выпускать этот электромобиль на собственном заводе в Китае.

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Прежде Xiaomi рассматривала возможность выпускать автомобили совместно с компанией BAIC. Переговоры об этом не увенчались успехом, поэтому Xiaomi приходится всё делать самой. Завод Xiaomi Automotive находится в китайском городе Ичжуан. Электромобиль будет стоить около 150000 юаней ($21655). Технология автономного вождения Xiaomi Pilot основана на LIDAR и включает в себя существующую гибридную твердотельную радарную систему Xiaomi AT128. Она должна обеспечить заметные улучшения в системе автономного вождения, в том числе расширенные углы обзора.

Xiaomi ничего не говорит о прочих аспектах электромобиля, таких как запас хода, максимальная скорость и т.д. Неизвестно, будет ли он продаваться за пределами Китая, сообщает Gizmochina.

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#xiaomi #электромобили
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