Аппараты на Snapdragon 695 и Snapdragon 888 Plus с экранами P-OLED+

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Компания Motorola продолжает анонсировать смартфоны и очередным из них стал Edge 30 Neo. В отличие от моделей Edge 30 Ultra и Edge 30 Fusion, переименованные китайских Moto X30 Pro и S30 Pro, это полностью оригинальное устройство.

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Аппарат получил дисплей P-OLED 6,28 дюйма с разрешением 1080 х 2400, соотношением 20:9, частотой 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Экран занимает 95,6% передней части корпуса. Для защиты есть сканер отпечатков под экраном и лицевая разблокировка.

Разрешение передней камеры составляет 32 Мп. Сзади главная камера 64 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 13 Мп с полем обзора 120 градусов (она же макро), светодиодная вспышка. Поддерживается запись видео Full HD до 60 кадров/с.

Всё это работает с системой на чипе Snapdragon 695 и 8 ГБ памяти. Объём хранилища 128 ГБ, аккумулятор 4020 мАч с зарядкой 68 Вт и беспроводной зарядкой 5 Вт.

Можно установить две SIM-карт, доступны 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS и порт USB-C. Используется Android 12 с Ready For и обещанием получить Android 13 и Android 14.

Имеется два стереодинамика, защита IP52. Размеры устройства 152,9 x 71,2 x 7,75 мм и вес около 155 г.

Предлагаются четыре цветовых варианта, а стоимость в Европе составляет 369 евро.

Другой новинкой стал Edge 30 Fusion. Это модель с экраном P-OLED 6,55 дюйма с изогнутыми краями. У него разрешение FHD+, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 409 ppi, частота 144 Гц, частота дискретизации касания 360 Гц, 10-битный цвет, цветовой диапазон DCI-P3, яркость 1100 нит и HDR10+. Экран занял 91,89% поверхности. Также есть сканер отпечатков под экраном и лицевая разблокировка, металлический корпус и Gorilla Glass 5 с обеих сторон.

Используется более мощный чип Snapdragon 888 Plus, 8 ГБ памяти LPDDR5, 128 ГБ хранилище UFS 3.1. Android 12 тоже обновится дважды. Ёмкость батареи 4400 мАч, зарядка 68 Вт.

Основная задняя камера 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная 13 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Поддерживается запись видео 4K UHD со скоростью до 30 кадров/с. Разрешение передней камеры 32 Мп.

Edge 30 Fusion получил два стереодинамика с Dolby Atmos и такой же список характеристик, как описан выше. Размеры в данном случае 158,48 х 71,99 х 7,45 мм, вес 175 г.

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Он также доступен в четырёх цветах и стоит 599 евро, пишет Gizmochina.