Аппарат на Snapdragon 8 Plus Gen 1 и с зарядкой мощностью 125 Вт

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3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде

В четверг в конце дня компания Motorola представила для международных продаж смартфон Edge 30 Ultra. Это обновлённый вариант Moto X30 Pro, который в Китае появился в августе. Edge 30 Ultra становится первым в истории смартфоном с камерой с разрешением 200 Мп.

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Аппарат обладает экраном P-OLED размером 6,67 дюйма с изогнутыми краями и отверстием по центру. Его разрешение составляет Full HD+, соотношение сторон 20:9, плотность пикселей 394 ppi, яркость 1250 нит, частота 144 Гц, частота дискретизации касания 360 Гц. Поддерживаются 10-битный цвет, цветовой диапазон DCI-P3 и HDR10+. Экран занимает 92,12% площади.

Установлена передняя камера OmniVision OV60A 60 Мп, поддерживающая съёмку видео 4K со скоростью 30 кадров/с. Сзади три камеры с основной 200 Мп Samsung ISOCELL HP1 с оптической стабилизацией и апертурой f/1,95. Рядом сверхширокоугольная камера 50 Мп и телефото 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом. Сверхширокоугольная камера заодно подходит для макросъёмки. Аппарат умеет снимать видео 8K 30 кадров/с.

Используется флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, до 12 ГБ памяти LPDDR5 и до 512 ГБ хранилище UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора 4610 мАч, поддерживается зарядка TurboPower 125 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт и обратная беспроводная зарядка 10 Вт. Зарядное устройство мощностью 125 Вт есть в комплекте поставки.

Работает смартфон на системе Android 12 с поддержкой Ready For. Android будет обновлена до следующей версии дважды. Можно поставить две SIM-карты, есть 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC и порт USB-C.

Корпус получил стандарт защиты IP52/7. Стекло Gorilla Glass 5 установлено спереди и сзади с металлической рамкой между ними. Размеры корпуса 161,76 х 73,5 х 8,39 мм при весе 198,5 г.

Доступны чёрный и белый цветовые варианты за 899 евро за версию 128 ГБ, пишет Gizmochina.

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