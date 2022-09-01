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Nokia представляет экологичные смартфоны Nokia X30 5G и G60 5G
Они созданы из переработанных материалов и у одного нет зарядного устройства
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Тема безотходного производства и экологической чистоты становится всё более популярной и даже производители различного рода устройств начинают движение в этом направлении. Nokia является одним из таких производителей.

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1 сентября она продемонстрировала это анонсом изготовленных с учётом экологических требований смартфонов Nokia X30 5G и Nokia GG60 5G. Они созданы с расчётом на максимальную долговечность и с применением большого количества переработанных материалов. Аппараты предлагаются по умеренным для своих характеристик ценам. 

Nokia X30 5G стал наиболее дорогим из новинок при цене 449 евро. Он же является наиболее экологичным. Его рама изготовлена из 100% переработанного алюминия, а задняя часть из переработанного на 65% пластика. Это делает X30 5G самым экологичным устройством Nokia, особенно если вспомнить про коробку из 100% FSC-сертифицированной и на 70% переработанной бумаги. В комплект поставки не входит зарядное устройство, хотя есть разные мнения по поводу того, вносит это вклад в экологию или нет.

Nokia X30 5G обладает защитой от воды и пыли IP67, экраном 6,43 дюйма с частотой 90 Гц и стеклом Gorilla Glass Victus. Android будет получать обновления 3 года.

Основная камера с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения. В работе ей помогают алгоритмы ИИ. Функция Capture Fusion объединяет возможности основной камеры и сверхширокоугольной. Dark Vision и Night Selfie должны выдавать чёткие фотографии при слабом освещении. Объективы камер защищены стеклом Corning Gorilla Glass DX+, пропускающим 98% света.

Более дешёвый Nokia G60 5G c ценой 289 евро получил заднюю панель на 100% из пластика и рамку на 60% из пластика. Это первый аппарат Nokia серии G с долговечностью уровня смартфонов X. Это означает 3 года обновлений Android, 3 года ежемесячных обновлений безопасности и расширенную 3-летняя гарантия.

Nokia G60 поставляется с зарядным устройством. Коробка на 70% состоит из переработанных и сертифицированных FSC материалов.

Экран этой модели размером 6,59 дюйма с разрешением 1080 х 2400 и частотой 120 Гц. Сзади три камеры с большинством возможностей камер старшей модели, в том числе Capture Fusion и Dark Vision.

Продажи этих смартфонов в некоторых странах уже начались. Nokia X30 5G доступен в конфигурациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ, а Nokia G60 5G с 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ. Оба работают на Snapdragon 695 5G, пишет Phonearena.

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#смартфоны #nokia
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