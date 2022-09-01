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Представлен смартфон Sony Xperia 5 IVза $1000 с аккумулятором 5000 мАч
Компактный по нынешним меркам экран 6,1 дюйма и три камеры по 12 Мп
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В четверг компания Sony представила смартфон Xperia 5 IV. Это компактный флагман для тех, кто не хочет платить ещё дороже за старшую модель. Здесь вырос аккумулятор, есть поддержка беспроводной зарядки и улучшены камеры.

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Sony Xperia 5 IV обладает экраном OLED размером 6,1 дюйма с разрешением 2520 x 1080 и частотой до 120 Гц. Он работает на чипе Snapdragon 8 Gen 1, у него 8 ГБ памяти и 128 ГБ хранилище.

Установлена система Android 12, есть защита IP68 от пыли и воды и стекло Corning Gorilla Glass Victus спереди и сзади. Имеются два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate и 360 Reality Audio, а также разъем 3,5 мм и отсек для карты microSD.

Сзади три камеры с разрешениями по 12 Мп. У основной камеры объектив 1/1,7 дюйма, эквивалентный 24 мм, в сверхширокоугольной объектив 1/2,5 дюйма, эквивалентный 16 мм, а в телефото с 2,5-кратным зумом объектив 1/3,5 дюйма, эквивалентный 60 мм.

Все камеры поддерживают запись видео со скоростью 120 кадров/с, автофокус по глазам в реальном времени и отслеживание. Широкоугольная камера и телефото предлагают оптическую стабилизацию изображения. Передняя камера 12 Мп с объективом 24 мм и апертурой f/2.0.

Ёмкость батареи составляет 5000 мАч. Есть зарядка USB PD мощностью 30 Вт и беспроводная зарядка стандарта Qi. В комплект поставки не входят зарядное устройство и кабель USB.

Аппарат доступен в зелёном, чёрном и белом цветовых вариантах с единственном конфигурацией памяти. Он стоит 1049 евро и поступит в продажу в Европе с середины сентября, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #sony
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