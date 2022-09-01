Несмотря на современную тенденцию не включать в комплект поставки мобильных устройств зарядные адаптеры для них, до сих пор такого поведения не наблюдалось за компанией Oppo. Возможно, в недалёком будущем это изменится.
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Вице-президент Oppo по зарубежным продажам и сервисам Билли Чжан в интервью сообщил, что компания уберёт зарядное устройство из комплекта поставки некоторых своих продуктов. Это произойдёт в следующем году.
Конкретные модели устройств названы не были. Похоже, что у одних и тех же устройств в одних странах адаптеры в коробке будут, а у других нет.
По словам представителя компании, пользователям бывает непросто найти зарядные устройства SuperVOOC отдельно, поэтому они должны входить в комплект поставки. Однако, по мере расширения деятельности компании она стремится начать продавать зарядные устройства отдельно. Если они действительно будут доступны в магазинах рядом со смартфонами Oppo, проблем возникнуть не должно, пишет Androidauthority.