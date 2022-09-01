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Смартфоны Oppo Reno 8 поступают в продажу в Европе вместе с планшетом Oppo Pad Air
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Линейка смартфонов Reno 8 стала очередным предложением средней ценовой категории от китайского производителя Oppo. Поначалу эти аппараты были представлены в Китае и Индии. Теперь настала очередь Великобритании и Европы, куда заодно поступает и первый планшет от Oppo.

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В состав семейства Reno 8 вошли три смартфона: Reno 8 Pro, Reno 8 и Reno 8 Lite. Главным является Reno 8 Pro на процессоре MediaTek Dimensity 8100-Max. Он обладает экраном AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой до 120 Гц.

Сзади располагается основная камера с часто сейчас встречающимся сенсором Sony IMX766 50 Мп, сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера макро. Аппарат обладает нейронным процессором Marisilicon X (NPU), который Oppo выпустила для флагманских аппаратов Find X в конце прошлого года. Он должен улучшить изображение и запись видео при слабом освещении за счёт обработки алгоритмов ИИ в реальном времени.

Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт. Аппарат получил 8 и 12 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ памяти.

Стандартная модель Reno 8 чуть попроще. У нёе процессор MediaTek Dimensity 1300 и экран AMOLED размером 6,4 дюйма с частотой обновления до 90 Гц. Задние камеры как на модели Pro, отсутствует только NPU Marisilicon X. Аккумулятор, мощность зарядки и хранилище тоже без изменений, но оперативной памяти лишь 8 ГБ.

Планшет Oppo работает на процессоре Snapdragon 680. Он обладает экраном размером 10,36 дюйма с разрешением 2K, частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц. Объём памяти 4 ГБ, хранилища до 128 ГБ с поддержкой карт памяти. Сзади камера 8 Мп, спереди 5 Мп, ёмкость батареи 7100 мАч.

Стандартный Reno 8 стоит от 599,9 евро, а Pro от 799,9 евро. Pad Air оценили в 300 евро. Продажи начинаются уже сегодня, сообщает Androidcentral.

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#смартфоны #oppo #планшеты
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