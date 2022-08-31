ROG Phone 6D Ultimate будет дешевле прежних моделей

Недавно были анонсированы смартфоны Asus ROG Phone 6 и 6 Pro, но оказалось, что на этом производитель останавливаться в этом году не собирается. Появилась информация, что он готовит очередную игровую модель ROG Phone 6D Ultimate, анонс которой запланирован на 19 сентября.

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Несмотря на внушительное название, новинка может стать самым дешёвым представителем серии ROG Phone 6. Естественно, это означает уменьшение производительности и урезание функциональности.

В частности, вместо процессора Snapdragon 8+ Gen 1 ожидается применение чуть более дешёвого и чуть менее быстрого MediaTek Dimensity 9000+. На этом известные спецификации пока заканчиваются.

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Следует помнить, что смартфоны серии Asus ROG Phone всегда были достаточно дорогими. Это означает, что даже самый дешёвый из них в реальности может оказаться не таким уж дешёвым, пишет Phonearena.