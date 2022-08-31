Она ожидается в будущем апреле

Компания Google обновила сайт программы бета-тестирования системы Android. Google ранее подтвердила, что продолжит выпускать квартальные релизы платформы Android 13 (QPR) в сентябре. Это возродит программу бета-тестирования Android.

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Обновлённая страница показывает, что период QPR для Android 13 закончится в марте. Из этого следует, что первая бета-версия Android 14 появится через месяц после этого.

Это означает также, что Google уменьшает период QPR для Android 13. Ранее говорилось, что QPR завершится в июне 2023 года публичным развёртыванием обновления на аппаратах Pixel. В результате внесённых изменений в сроки две программы бета-тестирования не будут пересекаться друг с другом.

Первая бета-версия Android 13 была выпущена в апреле этого года. Такие же сроки намечены и на будущий год. Что касается предварительной версии системы для разработчиков, её можно ждать уже в начале следующего года.

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Участники программы бета-тестирования имеют возможность устанавливать финальный вариант системы до выпуска первого квартального обновления. Затем можно покинуть программу тестирования без удаления данных на устройстве, пишет Androidcentral.