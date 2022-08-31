Ждать анонса осталось ровно неделю

Чем ближе день анонса смартфонов iPhone 14, тем больше неофициальных сведений о них появляется. Инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что 6,1-дюймовый iPhone 14 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max могут получить улучшенную сверхширокоугольную камеру. Затем инсайдер ShrimpApplePro рассказал про оперативную память.

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Минимальная конфигурация iPhone 13 будет иметь 4/128 ГБ памяти, а у Pro 6 ГБ памяти. Apple официально не называет объём оперативной памяти в своих устройствах.

Согласно слуху, источником которого может быть сотрудник Foxconn, все модели iPhone получат 6 ГБ памяти. Это опровергает сведения о том, что у Pro может быть 8 ГБ памяти. Версии Pro при этом могут получить более быструю и энергоэффективную память LPDDR5, а остальные останутся на LPDDR4.

Предположительно, модели Pro будут поставляться в белой коробке вместо нынешней чёрной. Инсайдер также опубликовал изображение iPhone 14 Pro, где вместо выреза на экране есть отверстие, но оно не совпадает с прежними изображениями. Ещё есть изображение наклейки с коробки iPhone 14 Pro.

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Согласно прежним сведениям, iPhone 14 может получить хранилище от 64 ГБ, а у Pro будет минимум 128 ГБ. Модели не Pro получат прошлогодние процессоры A15 Bionic, а Pro новые A16. Apple назначила анонс на 7 сентября, пишет Phonearena.