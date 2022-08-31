Такого же мнения придерживаются многие пользователи Windows

Изменения в меню «Пуск» можно назвать одними из наиболее противоречивых в системе Windows 11. Microsoft уверяет, что это отличный плод инженерной мысли с качественным пользовательским интерфейсом. С этим согласны не все, включая бывших представителей компании.

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Бывший директор Microsoft по взаимодействию с пользователями Дженсен Харрис, находившийся на этой должности 5 лет из более чем 16 в компании, в Твиттере высказался против дизайна меню «Пуск» в Windows 11.

Харрис утверждает, что рекламный баннер в приложении Bing Wallpaper похож на вирус, у него устаревшие цвета фона, а текст смещён. Левая сторона баннера со скруглёнными углами, а правая с прямыми. Также он задаётся вопросом, что вообще в меню «Пуск» делают рекламные баннеры. Стоят ли заработанные на них деньги удешевления внешнего вида интерфейса? Это подрывает доверие пользователей к Microsoft.

Качественный пользовательский интерфейс должен помогать людям работать с минимальными трудностями. Однако, раздел «Переключиться на рекомендованный Microsoft браузер» слишком большой и скорее мешает, чем помогает. Кнопка «Открыть результаты в браузере» внизу перекрывает две кнопки под ней. Есть и другие несоответствия.

По мнению Харриса, в Microsoft есть хорошие дизайнеры, но всё дело в расстановке приоритетов. Пользовательский интерфейс должен проектироваться с такой же тщательностью, как и остальные аспекты программного продукта.

Появление меню «Пуск» в центре экрана бывшего сотрудника компании тоже не порадовало. К счастью, в настройках его можно вернуть влево, напоминает Neowin.

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