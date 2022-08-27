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LG анонсировала 45-дюймовый игровой монитор OLED с частотой 240 Гц
Ещё у него есть саморегулирующаяся подставка
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Новый игровой OLED-монитор компании LG может составить достойную конкуренцию предложениям других производителей и собственному сверхширокому QD-OLED-монитору LG Alienware AW3423DW. Большинство покупателей могут привлечь его стоимость и большое значение изгиба 800R.

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В пятницу LG представила два монитора премиального уровня, среди которых и UltraGear 45GR95QE. Он обладает 45-дюймовой сверхширокой панелью OLED с разрешением 3440 х 1440, как у недавнего Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, но с фиксированным изгибом 800R.

45GR95QE поддерживает 98,5% цветового диапазона DCI-P3 и HDR10. Максимальная частота здесь 240 Гц и есть переменная частота обновления. Монитор может быть совместим со стандартами AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что делает его отличным выбором для геймеров.

У 45GR95QE есть два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, разъём для наушников и USB-концентратор с двумя портами USB-A 5 Гбит/с. Входящая в комплект поставки подставка имеет диапазон регулировки высоты 110 мм, угол наклона шарнира от -2 до 15 градусов и угол поворота от -10 до 10 градусов.

Вторым монитором LG в пятницу стал UltraFine 32UQ890. В нём применяется панель IPS размером 31,5 дюйма с разрешением 3840 х 2160 и частотой 60 Гц.

Отличительной чертой этого монитора стал саморегулирующийся кронштейн. 32UQ890 получил встроенную камеру, непрерывно анализирующую положение пользователя с соответствующей подстройкой высоты экрана (от 0 до 160 мм) и наклоном от -20 до +20 градусов. Так пользователь будет иметь лучшую осанку и не оставаться долго в неподвижном положении.

У монитора есть три режима улучшения эргономики: непрерывное движение, периодическое движение и движение ИИ. Последний отслеживает уровень глаз и регулирует высоту и наклон при нахождении изменений. Кронштейн крепится к столу, так что пользователи могут вручную выдвигать, складывать и поворачивать экран (от -270 до +270 градусов).

LG не говорит о ценах и сроках начала продаж. Мониторы покажут со 2 по 6 сентября на выставке IFA 2022, пишет Techspot.

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#мониторы #мониторы 144 гц
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