Смартфон Galaxy S23 Ultra и младшие модели поступят в продажу в начале будущего года. Однако, описание его характеристик и внешнего вида может стать доступным раньше, что постепенно и происходит.
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Судя по информации от инсайдера Ice Universe, новая модель и Galaxy S22 Ultra могут быть весьма похожими, по крайней мере сзади. Этот источник неоднократно предоставлял точные сведения относительно устройств Samsung и он называет нынешнюю информацию на «100% достоверной».
Отсутствие изменений в модуле задней камеры не обязательно является минусом. Качество фото и видео можно считать более важным показателем. Если говорить о смартфоне в целом, края у него могут стать боле плоскими, из-за чего общей внешний вид станет более прямоугольным.
Несколько дней назад появлялась информация о том, что Galaxy S23 Ultra сохранит примерно прежние размеры, ёмкость аккумулятора, диагональ и разрешение экрана.
Возвращаясь к задним камерам, главная среди них может получить разрешение 200 Мп и 10-кратный оптический зум. Samsung сама выпускает такие сенсоры и некоторые производители уже собрались воспользоваться ими в своих смартфонах. Другие камеры могут быть телефото 10 Мп и сверхширокоугольная 12 Мп. У S22 Ultra разрешение задней камеры 108 Мп, напоминает Phonearena.