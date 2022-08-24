Посторонние получили доступ к электронной почте, именам пользователей и зашифрованным паролям

Пользователям популярного медиаплеера Plex может потребоваться максимально оперативно поменять пароли на вход в свои учётные записи. Разработчики медиаплеера и сервиса потоковой передачи сообщили в письмах пользователям, что в их систему проник посторонний. Расследование было начато после того, как компания обнаружила подозрительную активность в одной из своих баз данных. Посторонние получили доступ к адресам электронной почты клиентов, именам пользователей и зашифрованным паролям.

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Взломы сервисов были, есть и будут, однако можно постараться сделать их влияние минимальным. Например, пользоваться генераторами сложных паролей и двухфакторной аутентификацией.

Plex заявила, что уже закрыла использованный хакером метод проникновения в систему. Что это за метод и была ли уязвимости, не уточняется. Компания пообещала провести дополнительные проверки, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем». Пока же Plex рекомендует пользователям сменить пароли, хотя они были хешированы. Также было сказано, что сервис не хранит номера кредитных карт и другие платежные данные на своих серверах, так что к ним злоумышленник доступа не получал, пишет Engadget.

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