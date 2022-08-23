Компания Samsung готовится к европейскому анонсу очередного бюджетного смартфона. На днях появилось достаточно подробное описание модели Galaxy A04s.
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Ради снижения стоимости Samsung применяет собственный 8-ядерный процессор Exynos 850 с частотой 2 ГГц, производить который дешевле, чем закупать чипы у Qualcomm или MediaTek. Galaxy A04s является достаточно большим устройством из-за экрана LCD PLS 6,5 дюйма с разрешением HD+. Его частота достигает 90 Гц.
Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, хранилище 32 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ картой microSD. Основная камера обладает разрешением 50 Мп, также есть камера макро и сенсор глубины по 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп.
Galaxy A04s не поддерживает сети 5G. Среди стандартов связи есть NFC, Bluetooth 5.x и двухдиапазонный Wi-Fi. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, установлена система Android 12.
Ожидаются чёрный, тёмно-зелёный и белый цветовые варианты устройства. Стоимость в Европе составит около 170 евро, пишет Phonearena.