Сначала для компьютеров, потом для iPhone 15

Лидирующая в сфере производства чипов компания TSMC скоро начнёт поставки моделей на техпроцессе 3 нм. Первым её заказчиком является Apple, но процессоры предназначаются не для выходящих в сентябре iPhone 14.

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iPhone 14 Pro будут работать на новых A16 Bionic на техпроцессе 4 нм, а не Pro на прошлогодних A15 Bionic на техпроцессе 5 нм. Новые же чипы 3 нм предназначены главным образом для компьютеров следующего поколения. Скорее всего это процессоры M2 Pro. Для мобильных устройств первым на этом техпроцессе скорее всего станет чип для iPhone 15 следующего года.

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Как обычно, более тонкий техпроцесс приносит повышение производительности и уменьшение расхода энергии, а транзисторов станет больше. TSMC обещает, что чипы FinFET на 3 нм снизят энергопотребление на 25-30%, а производительность вырастет на 10-15% по сравнению с чипами 5 нм FinFET предыдущего поколения, пишет Gizmochina.