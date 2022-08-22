Лидирующая в сфере производства чипов компания TSMC скоро начнёт поставки моделей на техпроцессе 3 нм. Первым её заказчиком является Apple, но процессоры предназначаются не для выходящих в сентябре iPhone 14.
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iPhone 14 Pro будут работать на новых A16 Bionic на техпроцессе 4 нм, а не Pro на прошлогодних A15 Bionic на техпроцессе 5 нм. Новые же чипы 3 нм предназначены главным образом для компьютеров следующего поколения. Скорее всего это процессоры M2 Pro. Для мобильных устройств первым на этом техпроцессе скорее всего станет чип для iPhone 15 следующего года.
Как обычно, более тонкий техпроцесс приносит повышение производительности и уменьшение расхода энергии, а транзисторов станет больше. TSMC обещает, что чипы FinFET на 3 нм снизят энергопотребление на 25-30%, а производительность вырастет на 10-15% по сравнению с чипами 5 нм FinFET предыдущего поколения, пишет Gizmochina.