Внеочередной патч получают всё новые устройства Samsung

На прошлой неделе появлялась информация о том, что Samsung внезапно выпустила программные обновления для уже неподдерживаемых смартфонов Galaxy S8 и S7. Некоторые более дешёвые модели также получили обновление, улучшающее работу модуля GPS. Теперь было выпущено обновление для Galaxy S5 Neo и Galaxy Note 8.

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Как и прежде, патч не содержит дополнительной функциональности и не улучшает систему безопасности устройств. Изменения затрагивают только работу GPS. Проблема может быть критически важной, если даже Galaxy J7 7-летней давности получил обновление. На очереди ещё более ранние модели Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, а также Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus.

Обладатели этих смартфонов могут открыть системные настройки в разделе «О телефоне» и проверить наличие обновления. Если его нет сейчас, можно проверить позднее, поскольку распространение в разных странах происходит не одновременно.

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Samsung сейчас входит в число лидеров в плане программной поддержки среди Android-производителей. Новые версии Android на её аппараты приходят на протяжении 4 лет, обновления безопасности 5 лет, пишет Gizmochina.