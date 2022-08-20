Южнокорейский производитель решил улучшить работу GPS на этих устройствах

Компания Samsung на этой неделе внезапно выпустила обновления для серий смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S8, поступивших в продажу в 2016 и 2017 годах соответственно. Их поддержка уже давно была прекращена, но производитель решил внести улучшения в работу GPS на этих устройствах.

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Аппараты Galaxy S7 получили последнее крупное обновление в ноябре прошлого года, а Galaxy S8 в апреле прошлого года. После этого пользователи этих устройств обновлений не видели.

Нынешний патч предназначен для решения проблем с GPS. Обладателям Galaxy S7, S7 mini и S7 Edge предлагается версия прошивки G93*FXXU8EVG3 размером 31 МБ. На Galaxy S8 и S8 Plus приходит прошивка G95*FXXUCDVG4 размером 420 МБ.

Samsung планирует выпустить такое же обновление и для Galaxy S6. Дешёвый аппарат Galaxy J7 2015 года выпуска уже получил исправление GPS. Samsung ничего не говорит о том, какие ещё аппараты будут обновлены.

Несмотря на отставание от Apple в плане программной поддержки, Android-производители постепенно улучшают ситуацию. Модели Samsung Galaxy S22 будут получать новые версии Android 4 года и обновления безопасности 5 лет, пишет Nextpit.

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