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Samsung Galaxy S8 получает обновление через пять с половиной лет после релиза
Южнокорейский производитель решил улучшить работу GPS на этих устройствах
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Компания Samsung на этой неделе внезапно выпустила обновления для серий смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S8, поступивших в продажу в 2016 и 2017 годах соответственно. Их поддержка уже давно была прекращена, но производитель решил внести улучшения в работу GPS на этих устройствах.

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Аппараты Galaxy S7 получили последнее крупное обновление в ноябре прошлого года, а Galaxy S8 в апреле прошлого года. После этого пользователи этих устройств обновлений не видели.

Нынешний патч предназначен для решения проблем с GPS. Обладателям Galaxy S7, S7 mini и S7 Edge предлагается версия прошивки G93*FXXU8EVG3 размером 31 МБ. На Galaxy S8 и S8 Plus приходит прошивка G95*FXXUCDVG4 размером 420 МБ.

Samsung планирует выпустить такое же обновление и для Galaxy S6. Дешёвый аппарат Galaxy J7 2015 года выпуска уже получил исправление GPS. Samsung ничего не говорит о том, какие ещё аппараты будут обновлены.

Несмотря на отставание от Apple в плане программной поддержки, Android-производители постепенно улучшают ситуацию. Модели Samsung Galaxy S22 будут получать новые версии Android 4 года и обновления безопасности 5 лет, пишет Nextpit.

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#смартфоны #samsung
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_Вeжливый_HIMАRS_
14:29
застанут. на картинках в учебниках по мировой истории. бутут читать что была такая страна раха, потом решила самоубиться об козаків характерників.
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WhatAboutJesusChrist
14:28
да, очень похоже на то что расейяне сговорились с американцами
Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Максим Белоногов
14:27
тогда уж пишите корректно, у 13900 будут 8 производ. ядер и 16 дохлых, а у 7000 будут 16 производ. ядер, а то прям 24 ядра у интела это вроде как супер-пупер преимущество, да вот нифига подобного !!!
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_Вeжливый_HIMАRS_
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А производительность какая? Кинематографичные 12 кадров в секунду? :))
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