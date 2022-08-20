Данные фирмы Strategy Analytics за второй квартал показали, что в США наибольшим спросом пользуются смартфоны iPhone 13. Уже через месяц им на смену придут iPhone 14 и Apple рассчитывает на результаты продаж как минимум не хуже, пишет Phonearena.
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Было бы интересно понаблюдать за тем, смогут ли гибкие смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 и модели других производителей показать продажи на уровне лучших. Чтобы узнать это, придётся дождаться результатов за третий квартал.
Обычный iPhone 13 покупают чаще всего. Следом располагаются iPhone 13 Pro Max и 13 Pro. На Android больше всего в США любят Samsung S22 Ultra и Galaxy S22.
Разбавляет пять моделей Samsung представитель средней ценовой категории iPhone SE 2022. У южнокорейского производителя среди наиболее продаваемых есть как дорогие флагманы, так и дешёвые модели вроде Galaxy A03.
Кроме Apple и Samsung в топ-10 в США есть единственный аппарат и это Motorola Moto G Pure. Как видим, интересы американских пользователей не отличаются оригинальностью и смартфоны производителей вроде Tecno их не особо интересуют.