Xiaomi лидирует с долей рынка 42%

«Коммерсант» на основе статистики МТС утверждает, в июле в России правили бал китайские смартфоны. Xiaomi заполучила 42% рынка, Realme и Tecno оказались в пятёрке, обойдя Samsung и Apple.

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Хотя Xiaomi лидирует, наибольший прирост показала Realme. Компания превзошла Samsung и Apple по количеству проданных экземпляров и вышла на второе место. Её доля выросла за месяц с 13,4% до 17%.

Даже не самый известный производитель Tecno обошёл Apple. У него четвёртое место с результатом 7,5%, дальше идёт Apple с 7%. Samsung третья с 8,5%. Не далее как в первый месяц лета показатели Apple и Samsung были 9,7% и 10,9%.

По доходу от продаж смартфонов Xiaomi тоже лидирует с показателем 35%. Apple вторая с 25%. Далее идут Realme (12,5%), Samsung (11%) и Tecno (4%).

Всего за месяц в России продали 2,3 млн аппаратов на сумму 36,7 млрд рублей. Средняя стоимость покупки уменьшилась на 6% до 16,1 тыс. руб.

Спад показателей Samsung и Apple в стране связан с приостановкой поставок смартфонов и слабым параллельным импортом. Объёмы поставок у этих производителей сейчас на 80-90% меньше, чем до 24 февраля. Кроме того, прекратила работу платёжная система Apple Pay.

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