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Анонсирован процессор MediaTek T830 для маршрутизаторов и мобильных точек доступа
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MediaTek является одним из главных мировых процессоров для смартфонов, но не только. Ещё компания выпускает чипы для устройств других категорий, вроде умных телевизоров и устройств интернета вещей. На этой неделе она анонсировала процессор MediaTek T830 для маршрутизаторов и мобильных устройств с точками доступа и поддержкой 5G.

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T830 5G использует модем M80 от MediaTek с поддержкой диапазона частот ниже 6 ГГц для глобальных сетей 5G. Он обладает 4-ядерным процессором ARM Cortex-A55 и модемом 3GPP Release-16. Есть также сетевой процессор (NPU), поддерживающий скорость 20 Гбит/с через сеть 5G, Ethernet или Wi-Fi, что не требует участия центрального процессора.

T830 5G может работать в паре с решениями компании Filogic для подключения к Wi-Fi. Для маршрутизаторов 5G FWA T830 можно объединять с Filogic 680 (трёхдиапазонный 4x4 Wi-Fi 7), а для мобильных точек доступа 5G T830 с Filogic 380 (двухдиапазонный 2x2 Wi-Fi 7). Имеется новая функциональность Wi-Fi, такая как MLO (Multi-Link Operation) и каналы шириной 320 МГц, пишет Gizmochina.

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