При этом его процессор сохранит поддержку 32-разрядных команд

В минувшем мае компания Google сообщила о работе над планшетом Pixel Tablet, который будет представлен не раньше следующего года. Этот планшет станет первым для разработчика Android за несколько лет.

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Pixel Tablet может иметь большее значение, так как он может поставляться только на 64-битной версии Android 13. Кодовым именем планшета должно стать Tangor.

Переход на 64-разрядную версию Android давно напрашивался. С системой Apple iOS это произошло ещё в 2017 году. Это будет означать, что 32-разрядные приложения на планшете Pixel работать не будут. С 2019 года Google требует, чтобы все приложения из магазина Play Store имели 64-битные версии. Магазины приложений Xiaomi/Vivo/Oppo в Китае тоже недавно сообщили, что у приложений в них должны существовать 64-битные версии.

В результате подобный переход не должен затронуть большинство пользователей. Переход Apple на 64-битную iOS стал причиной того, что пропала возможность запускать давно не получавшие обновления игры и прочие приложения. Так может произойти и на планшете Pixel, хотя можно будет использовать другое Android-устройство для запуска устаревших приложений.

На следующий год Arm готовит ряд исключительно 64-разрядных процессоров. Компания считает, что отказ от поддержки 32-битных команд позволяет создавать более компактные и энергоэффективные системы. Google же подтвердила, что Pixel Tablet будет основан на процессоре Tensor, где поддержка 32-разрядных команд сохранится, пишет Androidauthority.

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