На панели уведомлений будет не только погода

Обновление Windows 11 22H2 ожидается 20 сентября, а пока Microsoft приносит в систему функциональность и без него. Компания начала распространять обновление Windows Web Experience Pack, которое поддерживает виджеты и приносит уведомления виджетов на панель задач.

реклама

Благодаря последней версии Web Experience Pack в Windows 11 на панели задач будет отображаться более актуальный контент. Кроме прогноза погоды, пользователи получат информацию из других виджетов, таких как Спорт, Финансы или Новости. Панель задач большую часть времени будет показывать погоду, но временами виджеты будут меняться. Если пользователь не будет трогать уведомления, панель задач продолжит показывать погоду.

Microsoft обещает распространить обновлённый вариант Windows Web Experience Pack в течение ближайших недель. Это будет происходить поэтапно.

Уведомления от виджетов станут дополнением к существующим возможностям Windows 11, но не все пользователи довольны ими. В центре отзывов хватает предложений и жалоб, над которыми Microsoft ещё предстоит поработать, пишет Neowin.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



