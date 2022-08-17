Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Microsoft делает уведомления виджетов доступными всем пользователям Windows 11
На панели уведомлений будет не только погода
анонсы и реклама
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Обновление Windows 11 22H2 ожидается 20 сентября, а пока Microsoft приносит в систему функциональность и без него. Компания начала распространять обновление Windows Web Experience Pack, которое поддерживает виджеты и приносит уведомления виджетов на панель задач.

реклама

Благодаря последней версии Web Experience Pack в Windows 11 на панели задач будет отображаться более актуальный контент. Кроме прогноза погоды, пользователи получат информацию из других виджетов, таких как Спорт, Финансы или Новости. Панель задач большую часть времени будет показывать погоду, но временами виджеты будут меняться. Если пользователь не будет трогать уведомления, панель задач продолжит показывать погоду.

Microsoft обещает распространить обновлённый вариант Windows Web Experience Pack в течение ближайших недель. Это будет происходить поэтапно.

Уведомления от виджетов станут дополнением к существующим возможностям Windows 11, но не все пользователи довольны ими. В центре отзывов хватает предложений и жалоб, над которыми Microsoft ещё предстоит поработать, пишет Neowin.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 11
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Intel отказалась от поддержки DirectX 9 на графических процессорах Xe и Arc
Названа предполагаемая дата релиза крупного обновления Windows 11 22H2
Обновление Windows 11 22H2 будет представлено 20 сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
7
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
14
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
1
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для культового эксклюзива Sony
6
Какой процессор купить, если денег нет, но очень хочется стать геймером – 5 CPU для бюджетного ПК
14
На фоне скорого выхода видеокарт GeForce RTX 40 компания NVIDIA опустошает запасы устаревающих чипов
12
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
27
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
9
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
38
Почти 7 минут геймплея за Росомаху — в свежем видео по Marvel’s Midnight Suns
+
В 2022 г. выйдет только один графический процессор RTX 4000
9
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
GeForce GTX 1080 с Авито за 18 000р или новая Radeon RX 6600 за 35 000р – что выгоднее купить
16
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
7
Смартфоны Tecno в России теперь превосходят Apple по объёму продаж
6
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
35
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
61
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
1
Возможности Unreal Engine 5 — в шикарной технодемке в духе анимации Pixar
18
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
13

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
80
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
40
Почему тестировщики не любят AMD
234
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
39
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
55
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
28
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
11
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
54

Сейчас обсуждают

help
19:08
зелот опять высосал новость ...
В ВВС Англии перестали принимать белых мужчин – предпочтение отдаётся трансгендерам и женщинам
BarDuck
19:08
Мда. Раньше были собачки и дельфины. Спасибо им огромное. А сейчас железный пёс, который заваливаясь на бок по своим шмальнуть способен
Российская робо-собака за 1 млн рублей оказалась китайским прототипом с Aliexpress за $2 700
x-japan
19:08
Вы наступлили в собственные испражнения, нужно либо сменить сиделку, либо этой платить больше.
Почему тестировщики не любят AMD
Dmitry Sichev
19:07
И не только Спайдера улучшели. У AMD такая традиция - каждое лето ломать Oculis Link. А в августе всё исправлять. В прошлом году с летними дровами он вообще не работал. В этом году работал, но часто г...
С новым драйвером видеокарты AMD стали лучше работать с Spider-Man Remastered
Михаил Королёв
19:06
МВт - это же мощность, а не энергия. Может МВт*ч имелось ввиду?
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Andru Smith
19:04
А видеокарты бесплатно?)))))))))))))))))
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
wwr222
19:03
Своими словами ты у меня вызвал чувство глубокой брезгливости ( может поймешь), будто наступил во что-то липкое и вонючее. Мне даже не хочется с тобой объясняться.
Почему тестировщики не любят AMD
Aristarh
18:59
Новости, как анекдот.⁠⁠ Читаешь новости: "Пианист Сердюк выиграл Мерседес в лотерею! " Потом начинаешь искать правду, звонить знакомым, оказывается - ... Не в лотерею, а в карты... Не выиграл, а проиг...
Российская робо-собака за 1 млн рублей оказалась китайским прототипом с Aliexpress за $2 700
Eulampius
18:58
Тесле нужно предусмотреть мухобойку в подголовнике, чтобы в непонятных ситуациях будить гужевого оленя за рулем ))
Гужевой транспорт может нарушить работу автопилота Tesla одним своим внешним видом
Archimedes
18:58
Байдену краюшку отправьте.
Появилось первое реальное фото розничного восьмиядерного процессора AMD Ryzen 7 7700X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем