Устройство начальной ценовой категории с 4 ГБ памяти

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ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

После начала продаж смартфона Oppo A57 4G в начале года в Индии и Таиланде китайский производитель собрался предложить версию смартфона A57s. Некоторые его характеристики и стоимость уже стали известны. Очередной инсайдер показал внешний вид устройства и все спецификации.

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Oppo A57s получит экран LCD 6,5 дюйма с разрешением 1612 х 720p и частотой 60 Гц. Размеры аппарата 163,74 х 75,03 х 7,99 мм, вес 187 г. Работает он на процессоре Helio G35, что означает отсутствие стандарта связи 5G. Объём памяти LPDDR4X составляет 4 ГБ, хранилище eMMC 5.1 размером 128 ГБ. Ёмкость батареи 5000 мАч с зарядкой 33 Вт.

Сзади две камеры с главное 50 Мп и вспомогательной 2 Мп. Разрешение передней камеры 8 Мп.

Используется оболочка ColorOS 12.1 на Android 12, сканер отпечатков, USB-C, разъём 3,5 мм, есть Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.3.

Версия 4/128 ГБ оценили в 199 евро, но сроки анонса неизвестны, пишет Gizmochina.

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