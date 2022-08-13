Перед появлением Android 13 у нынешней версии только 13,3%

Компания Google в своё время регулярно публиковала статистику разных версий систем Android на активных устройствах. На фоне единой Apple iOS фрагментированность Android выглядела не лучшим образом. Поскольку решить эту проблему проблематично, Google предпочла не говорить о ней и перестала публиковать статистику.

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Специалисты с сайта 9To5Google решили сделать всё сами. Уровень точности у них довольно высокий, хотя данные обновляются не очень часто. Предназначаются они для разработчиков приложений. Прошлые сведения поступили в мае, когда Android 11 и 12 зачем-то указали вместе с долей 28,3%. На этот раз у Android 12 доля составляет 13,3% активных устройств.

В результате Android 12 отстаёт от Android 11, 10 и 9, ненамного превосходя старую Android Oreo. 13,3% удалось набрать почти за год. Android 10 трёхлетней давности намного популярнее с долей 27%.

Для сравнения, в сентябре 2018 года Android 8.0 и 8.1 Oreo вместе набрали 14,6%, отставая от Nougat и Marshmallow. Последние два варианта ещё не сошли со сцены, как и Lollipop, KitKat и Jelly Bean. Можно встретить обладателей устройств на системе 10-летней давности, которые наверняка работают в современных условиях очень медленно, пишет Phonearena.

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