Кроме гибкого смартфона и умных часов в четверг в Китае компания Xiaomi представила планшет. Новинка заметно отличается от прошлогодней модели Pad 5 Pro.
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Xiaomi Pad 5 Pro 12,4 дюйма претерпел немало изменений во внешнем виде. Рамки вокруг экрана стали меньше, но остались одинаковой ширины. Модуль камеры сзади переработали и он стал похож на смартфоны линейки Xiaomi 12. Экран здесь LCD 12,4 дюйма с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц. Яркость у него достигает 500 нит, поддерживается цветовой диапазон P3 и HDR10, есть и сертификат Dolby Vision.
Процессор Snapdragon 870 по сравнению с прошлым годом не изменился. Предлагаются конфигурации 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/512 ГБ.
Камер сзади три, что много для планшетов. Основная 50 Мп, а рядом две по 2 Мп, плюс спереди камера с разрешением 20 Мп. Качество снимков должно вырасти.
Ёмкость аккумулятора составляет внушительное значение 10000 мАч при наличии быстрой зарядки 67 Вт. Полная зарядка обещана за 68 минут. Для качественного звука есть четыре динамика и два микрофона. Поверх Android установлена оболочка MIUI 13.
Цены следующие:
- 6/128 ГБ — 2799 юаней.
- 8/256 ГБ — 3299 юаней.
- 12/512 ГБ — 3999 юаней.
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 доступен в чёрном, серебристом и зелёном цветовых вариантах. О планах продаж за пределами Китая ничего не сообщается, пишет Gizmochina.