В четверг в Китае помимо очередного гибкого смартфона компания Xiaomi анонсировала смарт-часы Watch S1 Pro. Это улучшенный вариант часов Watch S1 от декабря прошлого года.
реклама
Watch S1 Pro обладают круглым циферблатом диаметром 46 мм и цельным корпусом из нержавеющей стали. Здесь есть цифровая корона и едва заметная кнопка справа. Применяется панель AMOLED размером 1,47 дюйма с разрешением 480 х 480 и яркостью 600 нит. Предлагается защита корпуса от воды на глубине до 5 м.
Есть пульсометр с круглосуточным мониторингом и сенсор SpO2. Часы умеют отслеживать сон, уровень стресса и температуру тела. Они содержат свыше 100 режимов физической активности. Имеется GPS для отслеживания занятий на свежем воздухе, вроде катания на велосипеде и бега, без смартфона.
Чип основан на техпроцессе 12 нм и обещает хорошую продолжительность работы. В систему MIUI можно устанавливать сторонние приложения. Предлагается воспроизведение музыки, управление телевизорами Xiaomi, фонарик и т.д. Среди стандартов связи представлены Bluetooth 5.0 и NFC.
Ёмкость аккумулятора 500 мАч, что якобы даёт 15 дней работы. Применяется магнитная зарядка и зарядка от смартфона.
Xiaomi Watch S1 Pro обойдутся покупателям в 1499 юаней с ремешками из витрона, нержавеющей стали и кожи. В Китае продажи уже начались, пишет Gizmochina.